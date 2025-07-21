Сибіга оголосив про започаткування нового формату співпраці Україна – Бенілюкс, анонсував запровадження посади посла при ЮНЕСКО

Фото: https://www.president.gov.ua/

Міністр іноземних справ Андрій Сибіга в перший день щорічної наради керівників закордонних дипломатичних установ України 2025 оголосив про започаткування нового формату співпраці Україна – Бенілюкс, анонсував запровадження посади посла при ЮНЕСКО.

Як повідомляється на сайті МЗС, Сибіга оголосив про започаткування нового формату співпраці Україна – Бенілюкс, що об’єднає Україну з Бельгією, Нідерландами та Люксембургом. Перше міністерське засідання у новому форматі відбудеться вже найближчим часом.

"Дуже важливо, щоб наша дипломатія відповідала новому місцю нашої держави у світі. Держави, яку поважають за її силу та рішучість. Ми не чекаємо запрошень. Ми створюємо рівноправні формати та ініціативи. Ми пропонуємо рецепти та запрошуємо інших іти разом із нами. Україна-Південно-Східна Європа, Україна-Нордично-Балтійська Вісімка, Україна-Румунія-Молдова, Люблінський Трикутник, Веймар+", - зазначив він.

Також міністр анонсував запровадження посади надзвичайного і повноважного посла України при ЮНЕСКО.

"Однією з цілей російського агресора є українська культурна спадщина. Ми маємо її захищати та відбудовувати. Україна повинна бути представлена в керівних органах ЮНЕСКО. І сьогодні, у присутності мого друга й колеги, міністра закордонних справ Франції, я хочу висловити щиру вдячність за підтримку та діяльність ЮНЕСКО, а також за допомогу у відновленні нашої культурної спадщини", — наголосив глава МЗС.

Сибіга відзначив важливість синхронізації санкційної політики з міжнародними партнерами.

"Ми виконуємо важливу "домашню роботу". Наприкінці червня — початку липня ми синхронізували з ЄС санкційні пакети з тринадцятого по сімнадцятий. Незабаром імплементуємо вісімнадцятий. Також ініціювали зміни до законодавства для гармонізації санкційного тиску", — зазначив міністр.

Також Сибіга повідомив, що на полях наради заплановано підписання низки меморандумів і документів, які сприятимуть розширенню мережі партнерств і зміцненню інституційної спроможності української дипломатичної служби.