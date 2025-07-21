СБУ прийшла в САП з перевіркою щодо дотримання законодавства про держтаємницю, САП закликає унеможливити "злиття" інформації про справи

Служба безпеки України без офіційного попередження в понеділок прийшла до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури з перевіркою щодо дотримання законодавства про державну таємницю, в САП закликають співробітників СБУ суворо дотримуватися норм чинного законодавства, щоб унеможливити "злиття" інформації та зрив розслідування топкорупційних справ.

"Сьогодні зранку Служба безпеки України без офіційного попередження, передбаченого чинним законодавством, прийшла до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури з перевіркою щодо дотримання законодавства про державну таємницю", - йдеться в повідомленні САП в телеграм-каналі в понеділок.

За інформацією САП, у рамках перевірки працівники СБУ отримали доступ до інформації про всі негласні та оперативні заходи, а також спецоперації, які проводять НАБУ і САП.

"Перевірку організовано в період, коли керівництво НАБУ і САП перебуває в офіційному закордонному відрядженні", - наголошується в повідомленні.

"Указані заходи можуть призвести до розкриття інформації щодо негласних слідчих дій у рамках численних кримінальних проваджень, які наразі розслідуються НАБУ і САП", - зазначають в прокуратурі.

"Закликаємо співробітників СБУ суворо дотримуватися норм чинного законодавства, щоб унеможливити "злиття" інформації та зрив розслідування топкорупційних справ, розпочатих НАБУ і САП", - йдеться в повідомленні САП.