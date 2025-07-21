Сили оборони знищили 224 повітряні цілі під час нічної атаки росіян

Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/

У ніч на 21 липня російські окупанти атакували територію України 450 засобами повітряного нападу, в тому числі 426 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів, повідомляє командування Повітряних сил Збройних сил України.

Крім того, росіяни застосували п'ять аеробалістичних ракет Х-47 М2 "Кинджал", чотири крилаті ракети "Калібр", одну крилату ракету "Іскандер-К" та 14 крилатих ракет Х-101.

"За попередніми даними, станом на 09.30 Протиповітряною обороною збито/подавлено 224 засоби повітряного нападу противника: 200 ударних БпЛА типу Shahed; переважну більшість ракет збито вогневими засобами протиповітряної оборони, решта – подавлена РЕБ/локаційно втрачені (інформація щодо влучань не надходила)", - вказується у повідомленні в телеграм-каналі.

Крім того, 203 дрони-імітатори не досягли цілей – вони були локаційно втрачені та, ймовірно, подавлені РЕБ.

Також зафіксовано влучання 23 ударних БпЛА у трьох локаціях, а також падіння збитих – на 12 локаціях.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

"Ворожа атака триває! Нова група російських БпЛА зайшла із півночі. Дотримуйтесь заходів безпеки", - наголосили у ПС ЗСУ.