На Харківщині 7 постраждалих через ворожі обстріли протягом доби

Фото: ДСНС Харківщини

Протягом минулої доби ЗС РФ завдали ударів по Харкову і 10 населених пунктах області, повідомив начальник обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

"У м. Ізюм постраждала 67-річна жінка; у м. Куп'янськ постраждали 73-річна і 83-річна жінки, 58-річний і 73-річний чоловіки; у с. Старовірівка Шевченківської громади постраждали 25-річна жінка і 62-річний чоловік", - написав Синєгубов у телеграм-каналі.

Він зазначив, що для атаки на Харків окупанти використали 26 БпЛА, з яких силами ППО було збито 14.

Внаслідок ворожих обстрілів у Харкові пошкоджено дах адмінбудівлі, багатоквартирний будинок, дорожнє покриття та трамвайні дроти, у Куп'янському районі області пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, адмінбудівлю, електромережі, магазин і зерновоз, у Чугуївському - базу відпочинку та електромережі, у Берестинському - скління вікон залізничної станції.