Окупанти обстріляли 12 населених пунктів Запорізької області

Російські війська за добу здійснили майже 600 обстрілів по 12 населених пунктах Запорізької області, повідомив голова ОВА Іван Федоров.

"Упродовж доби окупанти завдали 579 ударів по 12 населених пунктах Запорізької області", - написав він у телеграмі.

За словами Федорова, війська РФ здійснили 5 авіаційних ударів по Малокатеринівці, Плавнях, Приморському, Оріхову та Полтавці, а 404 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Степногірськ, Приморське, Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку та Чарівне.

Також 3 обстріла із РСЗВ накрили Кам'янське та Гуляйполе, а 167 артилерійських ударів завдано по території Степногірська, Приморського, Камʼянського, Гуляйполя, Оріхова, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки та Чарівного.

Крім того, надійшло 30 повідомлень про руйнування квартир, приватних будинків, автівок, гаражів та об’єктів інфраструктури.

Федоров зазначив, що троє людей поранені внаслідок ворожої атаки по Василівському району.