Інтерфакс-Україна
Події
19:51 08.12.2025

Двоє цивільних постраждали на Нікопольщині через ворожі обстріли

Двоє цивільних постраждали на Нікопольщині через ворожі обстріли
Двоє цивільних постраждали на Нікопольщині через ворожі обстріли, пошкоджено, зокрема, інфраструктурні об'єкти, підприємство, заклад освіти та лінії електропередачі, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко

"Росіяни били по Нікопольщині протягом дня з важкої артилерії та FPV-дронами. Дісталося райцентру, Покровській, Мирівській та Марганецькій громадам. Там двоє постраждалих – чоловік 67 років і 61-річна жінка", - написав він у Телеграм-каналі у понеділок.

За даними обладміністрації, через обстріли понівечено інфраструктуру, підприємство, заклад освіти, заправку, теплиці, лінія електропередачі. "Зайнялася оселя місцевих, ще 9 пошкоджено. Потрощено 5 господарських споруд, одна зруйнована вщент. Знищений також дачний будинок", - додав Гайваненко.

На Зеленодольську громаду Криворіжжя противник скерував FPV-дрон, також пошкоджено інфраструктуру.

 

