Ворог атакував Херсонщину, дві жертви та п'ятеро постраждалих

Російські війська атакували Херсонську область, дві жертви та п'ятеро постраждалих, повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

"Через російську агресію 2 людини загинули, ще 5 - дістали поранення2, - написав він у телеграмі.

Прокудін зазначив, що минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Берислав, Біляївка, Новорайськ, Костирка, Шевченківка, Антонівка, Кізомис, Софіївка, Зеленівка, Дніпровське, Молодіжне, Комишани, Придніпровське, Червоний Яр, Урожайне, Бургунка, Веселе, Зміївка, Іванівка, Козацьке, Микільське, Нововоронцовка, Новотягинка, Одрадокам'янка, Ольгівка, Осокорівка, Понятівка, Токарівка, Білозерка, Янтарне, Станіслав, Широка Балка та місто Херсон.

За його словами, російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 3 багатоповерхівки та 8 приватних будинків. Також окупанти понівечили фермерське господарство, стільникову вежу, водонапірну башту, газопровід та приватні автомобілі.