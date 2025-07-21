05:13 21.07.2025
Ст. м. "Лукʼянівська" тимчасово не працюватиме через атаки - КМДА
Станція метро "Лукʼянівська" в Києві тимчасово не працюватиме на вхід та вихід через ворожі атаки, повідомили у київській міській держадміністрації.
"Станція метро "Лукʼянівська" зачинена для пасажирів, але працює як укриття. Станція тимчасово не працюватиме на вхід та вихід", - ідеться в повідомленні.
Як зазначається, внаслідок обстрілу частково пошкоджено наземну частину станції.
Разом з тим, пожежі на станції немає, підземні приміщення не ушкоджені.
Про відновлення роботи повідомлять додатково.
Джерело: https://t.me/KyivCityOfficial/14345