Інтерфакс-Україна
Події
05:13 21.07.2025

Ст. м. "Лукʼянівська" тимчасово не працюватиме через атаки - КМДА

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Станція метро "Лукʼянівська" в Києві тимчасово не працюватиме на вхід та вихід через ворожі атаки, повідомили у київській міській держадміністрації.

"Станція метро "Лукʼянівська" зачинена для пасажирів, але працює як укриття. Станція тимчасово не працюватиме на вхід та вихід", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, внаслідок обстрілу частково пошкоджено наземну частину станції.

Разом з тим, пожежі на станції немає, підземні приміщення не ушкоджені.

Про відновлення роботи повідомлять додатково.

Джерело: https://t.me/KyivCityOfficial/14345

Теги: #київ #робота #метро

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