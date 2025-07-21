Ст. м. "Лукʼянівська" тимчасово не працюватиме через атаки - КМДА

Станція метро "Лукʼянівська" в Києві тимчасово не працюватиме на вхід та вихід через ворожі атаки, повідомили у київській міській держадміністрації.

"Станція метро "Лукʼянівська" зачинена для пасажирів, але працює як укриття. Станція тимчасово не працюватиме на вхід та вихід", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, внаслідок обстрілу частково пошкоджено наземну частину станції.

Разом з тим, пожежі на станції немає, підземні приміщення не ушкоджені.

Про відновлення роботи повідомлять додатково.

Джерело: https://t.me/KyivCityOfficial/14345