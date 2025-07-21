Через удари ворожих БпЛА у Харкові спалахнула пожежа, зберігається загроза нових ударів

Харків. 21 липня.ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА - За попередніми даними зафіксовано влучання трьох ворожих БпЛА типу "шахед" у Київському районі Харкова, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За інформацією міського голови Харкова Ігоря Терехова, на місці влучання зайнялася велика пожежа.

"У повітрі неподалік від міста ще є бойові дрони ворога. Будьте обережні!" - додав Терехов.

Джерело: https://t.me/synegubov/15889

https://t.me/ihor_terekhov/2833