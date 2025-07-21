Інтерфакс-Україна
Події
01:50 21.07.2025

Через удари ворожих БпЛА у Харкові спалахнула пожежа, зберігається загроза нових ударів

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Харків. 21 липня.ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА - За попередніми даними зафіксовано влучання трьох ворожих БпЛА типу "шахед" у Київському районі Харкова, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За інформацією міського голови Харкова Ігоря Терехова, на місці влучання зайнялася велика пожежа.

"У повітрі неподалік від міста ще є бойові дрони ворога. Будьте обережні!" - додав Терехов.

Джерело: https://t.me/synegubov/15889

https://t.me/ihor_terekhov/2833

Теги: #харків #пожежа #атака

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