ЦПД: РФ не зможе тиснути на Азербайджан, бо в неї немає сил на другий фронт

Росія активно демонструє, що готова піти на ще один конфлікт у пострадянському просторі, цього разу з Азербайджаном, але насправді у Кремля не вистачить сил на другий фронт, до того ж Азербайджан може підтримати Туреччина, повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

"Після повномасштабної війни проти України вплив Москви у регіоні настільки ослаб, що навіть колишні союзники поводяться незалежно. І давно вже не є союзниками. А Азербайджан взагалі давно вийшов з орбіти Кремля", - зазначив Коваленко.

Він нагадав, що Росія зараз взагалі не має будь-яких важелів тиску на Баку - ані економічних, ані військових. Заборона на імпорт азербайджанських фруктів та овочів вдарить в першу чергу по ринку Росії. Російських енергоносіїв Азербайджан не потребує.

Військових ресурсів для атаки Азербайджану Кремль виділити не здатний. Окрім цього, за спиною Баку та президента Ільхама Алієва стоїть Туреччина. А зіпсувати стосунки з турецьким лідером Реджепом Ердоганом для росіян зараз рівноцінно самогубству.

"Z-блогери та провоєнні російські "експерти" знову роздмухують істерію: то вимагають вдарити "орєшніком" по Баку, то закликають до блокади Азербайджану. Але це лише демонструє слабкість Москви, яка загрузла в Україні, втратила Вірменію, втратила Центральну Азію, вплив на Близький Схід і все більше ризикує остаточно втратити Кавказ", - додав Коваленко.

Він підсумував, що Росія не здатна навіть на гібридний тиск без шкоди для самої себе. Атакувати нафтопромисли в Азербайджані - це залишити сліди та мати справу не тільки з Баку, але й Анкарою.

"Поки Путін грає в нову імперську гру, ціни на продукти у РФ підуть ще вище. А на другий фронт сил вже нема і не буде", - резюмував Коваленко.

Джерело: https://t.me/akovalenko1989/9543