Інтерфакс-Україна
Події
23:13 20.07.2025

Понад 120 боїв відбулося на фронті, ворог найактивніший на трьох напрямках – Генштаб

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Від початку доби неділі на фронті відбулося 122 бойових зіткнення, найактивнішим напрямком залишається Покровський, де зафіксовано 36 ворожих атак, на Лиманському напрямку відбулося 20 боїв, на Північно–Слобожанському і Курському – 18, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Загалом, від початку цієї доби відбулося 122 бойових зіткнення. Сьогодні російські загарбники завдали двох ракетних ударів застосувавши 5 ракет, 53 авіаційних ударів, скинувши при цьому 71 керовану бомбу. Крім цього, залучили для ураження 1427 дронів-камікадзе та здійснили 4327 обстріл по позиціях наших військ і населених пунктах", - ідеться в повідомленні.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках відбулося 18 боєзіткнень, з яких п’ять тривають. Ворог завдав дев’ять авіаційних ударів, скинув 12 керованих бомб, здійснив 229 артилерійських обстрілів.

На Південно–Слобожанському напрямку ворог атакував чотири рази, у районах населених пунктів Вовчанськ, Красне Перше, Кутьківка та Стариця.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив чотири наступальні дії в районі Кіндрашівки, Зеленого Гаю та в напрямку Куп’янська, одне боєзіткнення ще триває.

На Лиманському напрямку Сили оборони вже відбивали 17 штурмів противника у районах населених пунктів Карпівка, Колодязі, Новий Мир, Рідкодуб, Шандриголове, Торське та в напрямку Серебрянки, три боєзіткнення тривають.

На Сіверському напрямку ворог шість разів атакував у районах Виїмки, Верхньокам’янського, Федорівки та Григорівки, три боєзіткнення досі тривають.

На Краматорському напрямку ворог один раз атакував в напрямку Предтечиного.

На Торецькому напрямку відбулося вісім боєзіткнень. Ворог намагався штурмувати позиції українських підрозділів в районах Диліївки, Щербинівки, Русиного Яру, Торецька та в напрямку Катеринівки, дві атаки ще тривають.

На Покровському напрямку від початку доби противник 36 разів атакував позиції у районах населених пунктів Полтавка, Удачне, Новоекономічне, Лисівка, Звірове, Новопавлівка, Горіхове, Олексіївка та в напрямку Покровська, Мирнограда. Захисники відбили 34 штурмів, ще два боєзіткнення триває.

У неділю на цьому напрямку, за попередніми даними, знешкоджено 209 окупантів, з яких 130 – безповоротно.

На Новопавлівському напрямку українські оборонці відбили 10 атак загарбників в районах населених пунктів Ялта, Мирне, Толстой, Воскресенка, Маліївка, Зелене Поле, Темирівка та Новопіль. Ще три боєзіткнення тривають.

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках противник наступальних дій не проводив, проте завдав авіаударів по населених пунктах Плавні та Приморське.

На Придніпровському напрямку відбулося одне боєзіткнення, крім того ворог завдав авіаудару некерованими авіаційними ракетами по Одрадокам’янці.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0WN5NzNxa89NX8cz3SykRZk8wgwCqtAYqfPyVeBGHSCUaMvbDE7X2DbBFaYh1xQ8Al

Теги: #фронт #генштаб #ситуація

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