Інтерфакс-Україна
Події
15:01 20.07.2025

Постраждала від наїзду працівника прокуратури померла – генпрокурор

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Постраждала від наїзду працівника прокуратури померла – генпрокурор
Фото: https://www.facebook.com/RuslanKravchenkoKyiv/

Постраждала від наїду працівника прокуратури на вулиці Велика Васильківська у Києві померла в лікарні, повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко на своїй сторінці у Facebook у неділю.

Він зазначив, що водій – Андрій Молочний – не прокурор, а працівник прокуратури, державний службовець "у стані алкогольного сп’яніння вилетів на тротуар і збив жінку та намагався втекти з місця події".

За інформацією генпрокурора, постраждала померла в лікарні.

"Андрію Молочному вже повідомили про підозру за ч. 3 ст. 286-1 КК України — порушення правил дорожнього руху у стані сп’яніння, що призвело до смерті людини. Результат обстеження — 1,77 проміле", - написав Кравченко.

"Ми будемо наполягати на застосуванні запобіжного заходу, терміном на 60 діб, у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави", - заявив генпрокурор.

Кравченко додав, що особисто контролює хід цієї справи, як старший групи прокурорів, починаючи з обрання запобіжного заходу, і підтримуватиме обвинувачення в суді.

Згідно із відео, яке раніше розмістили правоохоронці, Молочний рухався на великий швидкості по вул. Великій Васильківський проти напрямку дозволеного руху, який на цій ділянці вулиці є одностороннім. На перехресті з вул. Діловою він вилетів на тротуар, де збив жінку та врізався у будинок, після чого покинув місце ДТП.

Теги: #кравченко #київ #постраждала #аварія

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