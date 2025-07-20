Захисники України в ніч на 20 липня знищили 18 із 57 задіяних ворогом дронів

Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/

Противник у ніч на 20 липня (із 20.00 19 липня) атакував 57-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф, повідомили Повітряні Сили ЗСУ у Телеграм.

"За попередніми даними, станом на 09.00 протиповітряною обороною збито 18 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі та сході країни. Крім того, 7 БпЛА – локаційно втрачені/подавлені РЕБ. Зафіксовано влучання 32 БпЛА у 10 локаціях, падіння збитих (уламки) на 6 локаціях", - інформують ПС ЗСУ.