Інтерфакс-Україна
Події
09:51 20.07.2025

Захисники України в ніч на 20 липня знищили 18 із 57 задіяних ворогом дронів

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Захисники України в ніч на 20 липня знищили 18 із 57 задіяних ворогом дронів
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/

Противник у ніч на 20 липня (із 20.00 19 липня) атакував 57-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф, повідомили Повітряні Сили ЗСУ у Телеграм.

"За попередніми даними, станом на 09.00 протиповітряною обороною збито 18 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі та сході країни. Крім того, 7 БпЛА – локаційно втрачені/подавлені РЕБ. Зафіксовано влучання 32 БпЛА у 10 локаціях, падіння збитих (уламки) на 6 локаціях", - інформують ПС ЗСУ.

Теги: #війна #збиття #повітряні_сили

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