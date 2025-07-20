20 липня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 1243 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 1243 RUSSIAN AGRESSION

20 липня в Україні та світі відзначають День шахів, День працівників металургійної та гірничодобувної промисловості.

Також сьогодні Міжнародний день Місяця, День дослідження космосу, День без купальників, Міжнародний день торта, Всесвітній день стрибка.

Православна церква вшановує пам'ять святого славного пророка Іллі.

Міжнародний день шахів

Міжнародний день шахів було засновано 20 липня 1966 року з ініціативи Міжнародної шахової федерації (ФІДЕ). Ця дата була обрана, оскільки саме 20 липня 1924 року в Парижі було засновано цю організацію.

День шахів в Україні відзначається щорічно відповідно до Постанови Верховної Ради України від 01.11.2011 р. № 3985-VI.

Міжнародний день Місяця

Відзначається щорічно згідно з рішенням Генеральної Асамблеї ООН A/RES/76/76.

Присвячений одному з найважливіших досягнень людства: першій висадці людини на Місяць у 1969 році в рамках місії "Аполлон-11".

Цей день присвячений вшануванню минулих досягнень у дослідженні Місяця та сприянню майбутнім зусиллям і міжнародному співробітництву в освоєнні космосу.

День дослідження космосу

День дослідження космосу, також відомий як Національний день Місяця у США, відзначається щорічно 20 липня. Приурочений до річниці першої пілотованої місії на Місяць.

20 липня 1969 року американські астронавти Ніл Армстронг і Базз Олдрін стали першими людьми, які ступили на поверхню Місяця. Цей день також покликаний надихати і заохочувати молодь до кар’єри в галузі космічних наук і дослідження космосу.

День працівників металургійної та гірничодобувної промисловості України

Відзначається щорічно в третю неділю липня відповідно до Указу Президента України від 03.06.1993 р. № 187/93.

Металургійна галузь вважається однією з найдавніших – перші металурги з’явились ще 5 тисяч років до нашого часу.

Металургійна діяльність полягає у видобутку металів з руд, гірнича – у видобуванні корисних копалин з надр Землі. Без функціонування цих промислових галузей неможливо уявити сучасне повсякденне життя, годі й казати про будівництво та промислові підприємства (заводи, фабрики тощо).

Метою Дня металурга є привернення уваги до вагомої ролі робітників металургійної та гірничодобувної промисловості для економіки нашої країни, подяка їм за нелегку працю задля держави, підвищення ініціативи спеціалістів.

День без купальників

День без купальних костюмів — це щорічна ініціатива, яку очолює Федерація натуристів Іспанії. Відзначається в третю неділю липня, його запровадили в основному для іспанців і туристів в Іспанії. Подія мала великий успіх і згодом була визнана Міжнародним днем на Всесвітньому конгресі в Італії 2010 року.

Міжнародний день торта

Солодке свято присвячене миру, дружбі між людьми та країнами, а також радості, яку приносить смачний торт. Вже дев’ятий рік поспіль цей день святкують на міжнародному рівні, і він став символом об’єднання через солодощі.

Всесвітній день стрибка

Це маловідоме, проте важливе оздоровче та екологічне свято, яке започатковане художником на ім’я Торстен Лаушманн 2006 року.

Метою Всесвітнього дня стрибка є змінення орбіти Землі шляхом одночасного стрибка мільйонів людей. Хоча доказів впливу стрибків на орбіту немає, ця подія має екологічне підґрунтя: змінення земної орбіти сприяє покращенню клімату та боротьбі з глобальним потеплінням.

Цього дня народилися:

330 років від дня народження Іллi Михайловича Турчиновського (1695 – після 1725), українського письменника, співака, актора, диригента, священника;

140 років від дня народження Теодора Балана (1885−1972), румунського та українського історика, філолога, архівіста, архівознавця;

70 років від дня народження Григорія Владиленовича Грицюка (1955–2000), українського співака.

57 років від дня народження української журналістки Юлії Мостової;

53 роки від дня народження офіцера Військово-Морських Сил Збройних Сил України, Героя України Ігоря Бедзая;

50 років від дня народження української бадмінтоністки Олени Ноздрань.

Ще в цей день:

1917 - Реєструють торгову марку "BMW";

1917 - Представники південно-слов'янських народів підписують Корфську декларацію про об'єднання в єдину державу - Королівство Сербів, Хорватів і Словенців;

1924 - Засновують Міжнародну шахову федерацію;

1944 - Заколот німецького руху опору з метою вбити Гітлера та здійснити державний переворот;

1969 - Американський космічний корабель "Аполлон-11" здійснює першу в історії посадку на Місяць;

1976 - Посадковий відсік американського космічного корабля "Вікінг-1" здійснює м'яку посадку на поверхню Марса;

1993 -Заява голови Ради Безпеки ООН про те, що постанова Верховної Ради РФ щодо статусу Севастополя як російського міста не має юридичної сили.

Церковне свято:

День пам’яті святого славного пророка Іллі

Ім’я Ілля означає "міць Господня". Він народився близько 900 років до Різдва Христового. З малих літ він присвятив себе Богові, жив у пустелі, молився та постився. Ілля виступав проти ідолопоклонства та закликав людей повірити в Єдиного Бога.

Ілля влаштував випробування на горі Кармель, доводячи, що Ваал — хибний бог. Бог послав вогонь на жертву Іллі, підтверджуючи його вірність. Ілля прийшов до бідної вдови, яка вірила в Бога, і воскресив її сина.

Іменини: Георгій, Юхим, Іван, Ілля, Костянтин, Микола, Олександр, Олексій, Опанас, Петро, Сергій, Тихон, Федір.