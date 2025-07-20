Інтерфакс-Україна
Події
04:12 20.07.2025

Сибіга заявив про необхідність повернення іноземним топонімам назв українського походження

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Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив про необхідність повернення українських назв іноземним топонімам, в тому числі - в офіційних документах, що використовуються в Україні. Свою позицію Сибіга оприлюднив у мережі Facebook у суботу.

Міністр відмітив суттєвий прогрес в виправленні некоректної транслітерації українських топонімів за кордоном.

"МЗС системно працює над виправленням неправильного написання наших топонімів усюди по світу. Йдеться про онлайн-ресурси, медіа, транспорт, публічні місця, державні органи, мистецтво та інші сфери. І ми вже досягнули успіхів на цьому шляху. Найбільші світові медіа, серед яких AP, BBC, the Guardian, ARD та багато інших, транспортні компанії, зокрема Air France та інші, сотні аеропортів по світу, уряди — Німеччини та інших країн — міжнародні організації та інші вже поміняли правила написання українських міст на коректні транслітерації з української мови", - написав Сибіга у Facebook.

"Тепер настав час робити наступний великий крок. Ми будемо повертати в національному вжитку назви українського походження іноземним топонімам. Адже ми в Україні кажемо Берестя, а не Брест. Білгород, а не Бєлгород. Доброчин, а не Дебрецен. Цей список можна продовжувати. Використання українських назв — наше суверенне національне право, яке до того ж відповідає діючому законодавству", - заявив Сибіга, навівши частину 3 статті 41 Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

"Назви географічних об’єктів та об’єктів топоніміки, розташованих на території інших держав, а також географічних об’єктів та об’єктів топоніміки, на які не поширюються суверенітет та юрисдикція будь-якої держави, при використанні в Україні подаються державною мовою у транскрипції з мови оригіналу з урахуванням особливостей української фонетики та правопису. Якщо такий географічний об’єкт, об’єкт топоніміки має назву українського походження, то така назва може застосовуватися замість або поряд з іншомовною. В офіційних документах назві українського походження надається перевага", - процитував міністр норму закону у своєму дописі.

"МЗС України буде тією інституцією, яка ініціює правильні кроки задля систематизації національного вжитку назв українського походження для іноземних топонімів. Йдеться саме про використання в Україні, ми нікому нічого не навʼязуємо", - пояснив Сибіга.

Міністр звернув увагу на те, що "інші держави та міжнародні організації мають свої географічні комісії, які складають відповідні реєстри".

"Таку роботу час провести і в нашій державі. Невдовзі будемо ініціювати фахове обговорення, широку громадську дискусію та міжвідомчу підготовку необхідних кроків", - написав Сибіга.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/18iQGdgjjp/

Теги: #повернення #назви #сибіга

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