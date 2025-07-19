Інтерфакс-Україна
Події
22:24 19.07.2025

Сили оборони відбили з початку доби 115 ворожих атак - Генштаб

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З початку доби відбулося 115 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 суботи.

"Російські загарбники завдали чотирьох ракетних ударів застосувавши 31 ракету, 44 авіаційних ударів, скинувши при цьому 72 керованих бомб. Крім цього, залучили для ураження 1375 дронів-камікадзе та здійснили 4151 обстріл по позиціях наших військ і населених пунктах", - інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському напрямку, де агресор здійснив 36 штурмових та наступальних дій, одна з яких станом на 22:00 суботи ще тривала. 

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/26843

Теги: #війна #ворог #генштаб #атаки

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