Інтерфакс-Україна
Події
21:54 19.07.2025

Двоє цивільних постраждали внаслідок атак ворожих БпЛА по Херсону

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Двоє цивільних постраждали внаслідок атак ворожих БпЛА по Херсону

Двоє цивільних травмовані внаслідок атак російських безпілотників у Херсоні, повідомляє телеграм-канал Херсонської ОВА у суботу.

"До лікарні доправили жителя Херсона, котрий постраждав внаслідок атаки російського безпілотника. 59-річний чоловік дістав мінно-вибухову травму. Нині медики його дообстежують та надають потерпілому необхідну допомогу" – повідомляла Херсонська ОВА станом на 21:20 суботи.

"Через російську дронову атаку у Корабельному районі Херсона постраждав місцевий житель. Внаслідок скидання вибухівки з дрона забійну рану колінного суглобу та садна голови дістав 40-річний чоловік. Лікарі надали потерпілому допомогу. В подальшому він лікуватиметься амбулаторно", - йшлося у повідомленні ОВА станом на 21:35.

 

 

Теги: #постраждалі #херсон #бпла #атаки

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