Інтерфакс-Україна
Події
14:18 19.07.2025

Шмигаль та Федоров націлені на масштабування антишахедних технологій

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Міністр оборони Денис Шмигаль та перший віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров обговорили ключові напрями взаємодії у масштабуванні технологій, зокрема у виробництві дронів-перехоплювачів та інших технологій з протидії ударним безпілотникам.

"Провів зустріч із Першим віцепрем’єр-міністром — міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим. Обговорили ключові напрями взаємодії в розвитку оборонних технологій та інновацій", - написав він у телеграмі у суботу.

За його словами, у центрі уваги — масштабування технологій, які вже довели свою ефективність на полі бою, зокрема дрони-перехоплювачі. "Ця технологія зробила неймовірний прорив, і кількість успішних збиттів "шахедів" щомісяця стрімко зростає. Важливо знаходити та швидко масштабувати антишахедні рішення. Це завдання, яке поставив президент", - наголосив Шмигаль. 

Міністр оборони також зазначив, що обговорювалось питання виробництва зброї та запуску нових рішень, здатних змінити ситуацію на фронті. "Працюємо над дерегуляцією у сфері передачі та списання дронів, аби військові отримували необхідне без зайвої бюрократії", - додав Шмигаль.

Теги: #антишахедні_рішення #федоров #шмигаль

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