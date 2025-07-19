Інтерфакс-Україна
Події
14:07 19.07.2025

Клименко та військові аташе посольства США в Україні обговорили посилення протидії російським БПЛА

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Клименко та військові аташе посольства США в Україні обговорили посилення протидії російським БПЛА
Фото: МВС

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та представники посольства США в Україні обговорили посилення протидії російським БПЛА, зокрема шляхом удосконалення технічної бази та підготовки персоналу.

"Зустрівся з представниками Посольства США в Україні - нашими надійними партнерами у зміцненні безпеки держави. (…) Обговорили напрям протидії російським БПЛА. Маємо спільне розуміння, як підсилити технічну базу і практичну підготовку персоналу", - написав Клименко у телеграмі.

Міністр повідомив, що подякував американській стороні за системну підтримку наших підрозділів. Зокрема, в розбудові спроможностей у межах сектору безпеки.

За його словами, з американської сторони у зустрічі взяли участь Бред Ніколсон - старший представник Міністерства оборони США, аташе з питань оборони; Джеффрі Мелвін - співробітник апарату аташе з питань оборони, аташе з питань морської піхоти; Річард Сондерс - керівник відділу правоохоронних питань (INL)

"Наша співпраця - це перш за все про довіру, спільну мету та сталість підтримки", - додав Клименко.

Теги: #клименко #сша #аташе

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