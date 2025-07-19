Повітряні сили ЗСУ: вночі збито 208 БпЛА та ракет противника, ще 136 не досягли цілей

Сили оборони України минулої ночі збили 7 із 12 балістичних ракет, 7 із 8 крилатих ракет "‎Іскандер", 9 із 15 ракет Х-101 та 185 шахедів, повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

"У ніч на 19 липня (із 19.30 18 липня) противник атакував 379-ма засобами повітряного нападу: 344 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ, рф (близько 200 – "шахеди"); 12 балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 (пуски із Воронезької, Курської, Ростовської обл., рф, ТОТ Криму); 8 крилатими ракетами Іскандер-К (район пусків - Міллєрово, рф); 15 крилатими ракетами Х-101 (із повітряного простору Саратовської обл., рф)", - йдеться у повідомленні ПС у телеграмі у суботу.

За попередніми даними, станом на 10.00 протиповітряною обороною збито 208 засобів повітряного нападу противника: 185 ударних БпЛА типу Shahed; 7 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23; 7 крилатих ракет Іскандер-К; 9 крилатих ракет Х-101.

Крім того, 7 крилатих ракет та 129 дронів-імітаторів не досягли цілей – локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Зафіксовано влучання 5 ракет та 30 ударних БпЛА у 12 локаціях, а також падіння збитих – на 7 локаціях.