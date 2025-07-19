Кількість постраждалих внаслідок удару РФ по Одесі зросла до шести осіб

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Кількість постраждалих внаслідок удару РФ по Одесі зросла до шести людей, повідомляє поліція Одеської області.

"Наразі відомо про шістьох постраждалих громадян. Інформація щодо точної кількості потерпілих та обсягів пошкоджень уточнюється", - йдеться у повідомленні поліції на сайті у суботу.

Раніше було відомо про трьох постраждалих та одного загиблого.

Як зазначають правоохоронці, внаслідок російської атаки в ніч на 19 липня пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури - житлові багатоповерхівки, приватне домоволодіння, а також торговельні заклади, транспортні засоби. Виникли пожежі, які вже загасили рятувальники.