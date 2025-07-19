Інтерфакс-Україна
Події
10:03 19.07.2025

Кількість постраждалих внаслідок удару РФ по Одесі зросла до шести осіб

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Кількість постраждалих внаслідок удару РФ по Одесі зросла до шести осіб
Фото: https://t.me/dsns_telegram

Кількість постраждалих внаслідок удару РФ по Одесі зросла до шести людей, повідомляє поліція Одеської області.

"Наразі відомо про шістьох постраждалих громадян. Інформація щодо точної кількості потерпілих та обсягів пошкоджень уточнюється", - йдеться у повідомленні поліції на сайті у суботу.

Раніше було відомо про трьох постраждалих та одного загиблого.

Як зазначають правоохоронці, внаслідок російської атаки в ніч на 19 липня пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури - житлові багатоповерхівки, приватне домоволодіння, а також торговельні заклади, транспортні засоби. Виникли пожежі, які вже загасили рятувальники.

Теги: #одеса

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