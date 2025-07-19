Зеленський: Більш ніж 300 ударних дронів та понад 30 ракет різних типів було застосовано вночі проти міст України

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Російські окупанти минулої ночі застосували проти мирних міст України більш ніж 300 ударних дронів та понад 30 ракет різних типів, постраждали 10 областей, серед поранених в Одесі – дитина, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні вночі наші воїни різних підрозділів відбивали чергову російську атаку. Більш ніж 300 ударних дронів та понад 30 ракет різних типів було застосовано проти наших міст. Зараз продовжується знищення цілей: у повітрі ще є безпілотники", - написав він у телеграм-каналі у суботу.

Президент зазначив, що рятувальні роботи після атаки тривають. За його даними, постраждали Донецька, Кіровоградська, Дніпровська, Сумська, Херсонська, Волинська, Запорізька, Миколаївська, Одеська, Житомирська області.

"В Сумах пошкодили критичну інфраструктуру – без електропостачання залишилося декілька тисяч сімей. Комбіновані удари були по Шостці. В Одесі пошкоджений житловий будинок. Шість людей поранено, і серед них дитина. На жаль, одна людина загинула. Мої співчуття рідним та близьким. Били ракетами і дронами по Павлограду. Пошкодили житловий будинок, важливу інфраструктуру. Всюди, де це необхідно, зараз працюють і допомагають усі служби, відновлюють місця та допомагають людям після атаки", - окресли президент ситуацію, що склалася за підсумками нічної атаки РФ.

"Дякую всім лідерам, які розуміють, наскільки важливо оперативно реалізовувати наші домовленості. Спільне виробництво зброї, інвестиції у виробництво дронів в Україні, зокрема дронів-перехоплювачів, надання систем ППО і ракет до них, а також можливість їхнього виробництва тут, в Україні, – усе це рятує життя і потрібне Україні вже зараз", - наголосив Зеленський.