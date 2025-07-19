Інтерфакс-Україна
Події
09:07 19.07.2025

У лікарні помер чоловік, поранений під час обстрілу Дніпровського району Дніпра 14 липня

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У лікарні помер чоловік, поранений під час обстрілу Дніпровського району Дніпра 14 липня
Фото: https://t.me/dsns_telegram/

У лікарні помер 51-річний чоловік, який зазнав поранень під час атаки на Дніпровський район Дніпра 14 липня, повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"У лікарні помер 51-річний чоловік, постраждалий під час атаки на Дніпровський район 14 липня. Увесь цей час лікарі намагалися врятувати його. Але отримані травми були занадто важкі", — написав Лисак у телеграм-каналі вранці в суботу.

 

Теги: #дніпро

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