Інтерфакс-Україна
Події
06:37 19.07.2025

Система Patriot, яку Німеччина планує передати Україні, буде готова не раніше ніж за 6-8 місяців — ЗМІ

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Німеччина планує передати Україні систему протиповітряної оборони Patriot, однак її поставка та введення в експлуатацію очікуються не раніше ніж через 6–8 місяців, повідомляє німецьке видання Bild з посиланням на джерела в уряді країни.

"За початковим планом, США мали передати Україні частину своїх запасів систем ППО, а Німеччина мала покрити витрати на їхнє поповнення. Проте президент США Дональд Трамп відмовився передавати системи з армійських резервів. Внаслідок цього європейським країнам доводиться самостійно виділяти техніку зі своїх запасів та замовляти їхню заміну у виробників США", - йдеться в повідомленні.

У матеріалі наголошується, що лише фінансування закупівлі зброї для України не вирішує проблему. Європейським країнам доводиться вдаватися до використання власних запасів та оформлювати замовлення на їхнє поповнення у виробників зі США.

Видання наголошує, що в Європі наразі існує дефіцит систем протиповітряної оборони. Переговори про те, хто та як може підтримати Україну, тривають вже кілька днів у закритому форматі.

Згідно з останніми даними, Швейцарія опинилася нижче в черзі на отримання систем Patriot, а перша одиниця цих комплексів, оплачена Німеччиною, буде направлена безпосередньо в Україну. Водночас система ще перебуває у виробництві американської компанії Raytheon і буде готова до передачі не раніше ніж через півроку — вісім місяців.

Джерело: https://www.bild.de/politik/inland/deutschland-muss-flugabwehr-liefern-trump-ueberrascht-mit-entscheidung-687a46d2554a3718a6c1eaa2

Теги: #patriot #німеччина #сша

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