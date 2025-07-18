Сили оборони відбили з початку доби 138 ворожих атак - Генштаб

З початку доби відбулося 138 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 пʼятниці.

"Російські загарбники завдали 61 авіаційного удару, скинувши при цьому 81 керовану бомбу. Крім цього, залучили для ураження 1221 дрон-камікадзе та здійснили 3949 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах", - інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському напрямку, де агресор здійснив 37 штурмових та наступальних дій, одна станом на 22:00 пʼятниці ще тривала.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/26808