Сирський: українські війська стримують натиск ворога на Покровському та Новопавлівському напрямках

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський доповів президенту України Володимиру Зеленському про оперативну ситуацію на фронті, зокрема на Покровському та Новопавлівському напрямках, повідомив він на своїй сторінці у Фейсбук.

"Головна увага – Покровському і Новопавлівському напрямкам, де наші воїни мужньо стримують посилений натиск та знищують російського агресора", – зазначив головнокомандувач.

За його словами, противник продовжує використовувати тактику малих піхотних груп, однак безуспішно: "Сьогодні до міста намагалася пробитися ворожа ДРГ, але була викрита і знищена українськими захисниками. Наш Покровськ продовжує стійко тримати оборону", – йдеться в повідомленні.

Також Сирський зазначив, що разом із міністром оборони доповідав про потреби ЗСУ в озброєнні та військовій техніці.

"Разом із міністром оборони доповідав про запити Збройних Сил на постачання зразків озброєння і військової техніки, засобів ураження, зокрема для далекобійних ударів по території противника. Посилюємо українське військо для ефективної протидії окупантам", – підсумував головнокомандувач.

Джерело: https://www.facebook.com/share/1CGW1VaWWA/?mibextid=wwXIfr