Інтерфакс-Україна
Події
22:42 18.07.2025

Сирський: українські війська стримують натиск ворога на Покровському та Новопавлівському напрямках

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Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський доповів президенту України Володимиру Зеленському про оперативну ситуацію на фронті, зокрема на Покровському та Новопавлівському напрямках, повідомив він на своїй сторінці у Фейсбук.

"Головна увага – Покровському і Новопавлівському напрямкам, де наші воїни мужньо стримують посилений натиск та знищують російського агресора", – зазначив головнокомандувач.

За його словами, противник продовжує використовувати тактику малих піхотних груп, однак безуспішно: "Сьогодні до міста намагалася пробитися ворожа ДРГ, але була викрита і знищена українськими захисниками. Наш Покровськ продовжує стійко тримати оборону", – йдеться в повідомленні.

Також Сирський зазначив, що разом із міністром оборони доповідав про потреби ЗСУ в озброєнні та військовій техніці.

"Разом із міністром оборони доповідав про запити Збройних Сил на постачання зразків озброєння і військової техніки, засобів ураження, зокрема для далекобійних ударів по території противника. Посилюємо українське військо для ефективної протидії окупантам", – підсумував головнокомандувач.

Джерело: https://www.facebook.com/share/1CGW1VaWWA/?mibextid=wwXIfr

Теги: #ворог #ситуація #сирський

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