Поліція та СБУ затримали підозрюваного у підпалі храму на Закарпатті

Поліція Ужгородщини спільно зі Службою безпеки України затримали 28-річного закарпатця, якого підозрюють у підпалі греко-католицького храму в селі Паладь-Комарівці на Закарпатті.

"Інцидент трапився ввечері 16 липня. У ході проведення оперативно-розшукових заходів співробітники кримінальної поліції отримали відомості, що свідчать про причетність фігуранта до скоєння злочину", - йдеться в повідомленні у телеграм.

Як повідомляє пресслужба поліції Закарпаття, зловмисник також залишив на фасаді споруди напис провокативного характеру, спрямований на дестабілізацію ситуації в регіоні та розпалювання національної й релігійної ворожнечі.

"28-річного жителя села Паладь-Комарівці правоохоронці затримали у процесуальному порядку", – зазначається в повідомленні.

Його дії кваліфіковано за ч.1 ст.161 та ч.2 ст.194 Кримінального кодексу України – порушення рівноправності громадян залежно від їх національної належності та релігійних переконань, а також умисне пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу.

Як повідомлялося, російські пропагандисти спекулюють інцидентом на Закарпатті, намагаючись розпалити міжнаціональну ворожнечу, дискредитувати українську владу та створити приводи для зовнішнього втручання у внутрішні справи України, заявили у Центрі протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони (РНБО).

На інцидент у с. Паладь-Комарівці відреагував прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан на своїй Facebook-сторінці. "На Закарпатті підпалили церкву, а на її боці був напис: "Хай угорці йдуть на ніж". Примус, умисне вбивство, спалювання церкви, вимагання, залякування. Все це відбувається з нами, угорцями на Закарпатті. Ми вас не підведемо, ви можете розраховувати на нас," - написав Орбан.

Джерело: https://t.me/zakpolice/2982