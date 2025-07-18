Зеленський відзначив складну ситуацію на прикордонні Сумської та Харківської областей та анонсував відчутну відповідь окупантам

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

Президент України Володимир Зеленський за результатами доповіді головнокомандувача Збройними силами України Олександра Сирського пообіцяв забезпечити Збройні сили України силами та засобами для знищення окупантів та далекобійних ударів по агресору.

"Сьогодні Головнокомандувач і міністр оборони вже обговорювали, які сили та засоби необхідні для більш результативного знищення окупанта та більш відчутних українських далекобійних ударів. Максимально забезпечимо", - написав Зеленський в Телеграм у п'ятницю ввечері.

Також він відзначив, що непростою залишається ситуація в прикордонних районах Сумської та Харківської областей. "Російська армія продовжує знущатися з наших людей на Херсонщині та Миколаївщині, атакуючи цивільних різними типами дронів. Будемо відповідати їм відчутно", - сказав президент.

За словами Зеленського, доповідь Сирського стосувалася, насамперед фронту на покровському та інших напрямках в Донецькій області, де сконцентровано найбільше зусиль окупантів.

"Кожне російське намагання прориватись уперед має отримувати належну вогневу відповідь українських сил. Зокрема, знищуємо російські диверсійні групи, які намагаються просуватись і заходити в українські міста й села. У жодної такої російської ДРГ шансів на виживання не буде", - заявив голова держави.