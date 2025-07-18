Інтерфакс-Україна
Події
18:45 18.07.2025

Ердоган у розмові з Путіним наполягає на продовженні перемовин РФ з Україною у Стамбулі, щойно будуть визначені зручні дати

2 хв читати
Ердоган у розмові з Путіним наполягає на продовженні перемовин РФ з Україною у Стамбулі, щойно будуть визначені зручні дати

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову з Володимиром Путіним та заявив про вирішальне значення третього раунду переговорів РФ з Україною, який також запропонував провести у Стамбулі, повідомляє канцелярія президента Туреччини.

"Президент Ердоган заявив, що початок третього раунду переговорів між Росією та Україною має вирішальне значення, і що Туреччина продовжить проводити переговори у Стамбулі, як тільки будуть визначені відповідні дати для сторін", - йдеться в повідомленні, опублікованому в соцмережі Х.

Він також наголосив на важливості того, щоб Ізраїль не порушував суверенітет Сирії, та заявив, що Туреччина прагне забезпечити стабільність і безпеку в Сирії та допомогти країні якомога швидше відновитися.

Як повідомлялося, другий раунд переговорів між делегаціями України та РФ за координації Туреччини відбувся у Стамбулі 2 червня. Головною темою для обговорення мало стати припинення вогню, обмін військовополоненими та підготовка зустрічі на рівні лідерів.

За результатами зустрічі глава української делегації міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що російська делегація в Стамбулі в понеділок передала Україні свій "меморандум" про припинення вогню, українська команда вивчить його протягом тижня. За словами міністра, вдалося узгодити тільки питання обміну. Делегації України та РФ домовилися про обмін у форматі "всіх на всіх" - тяжкохворих і молодих військових (до 25 років), а також домовилися про повернення тіл загиблих - 6 тис. на 6 тис.

Українська сторона запропонувала РФ провести зустріч до кінця поточного місяця (з 20-30 червня), а пізніше заявляла про можливість зустрічі одразу після повного виконання домовленостей, досягнутих під час другої зустрічі, зокрема, завершення обміну полоненими та повернення тіл загиблих.

Теги: #ердоган #переговори #стамбул

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:35 16.07.2025
Пленарні переговори глав МЗС Люблінського трикутника проходять у Польщі

Пленарні переговори глав МЗС Люблінського трикутника проходять у Польщі

17:48 15.07.2025
Швейцарія готова стати майданчиком для діалогу між Україною та РФ щодо миру - президентка Національної ради Федеральних зборів

Швейцарія готова стати майданчиком для діалогу між Україною та РФ щодо миру - президентка Національної ради Федеральних зборів

04:46 13.07.2025
Іран розглядає пропозицію США щодо відновлення ядерних переговорів – ЗМІ

Іран розглядає пропозицію США щодо відновлення ядерних переговорів – ЗМІ

22:34 09.07.2025
Питання повернення дітей має бути наступним в переговорах з Росією – Келлог

Питання повернення дітей має бути наступним в переговорах з Росією – Келлог

15:17 08.07.2025
Глава МЗС Туреччини: Росія готова до третього раунду переговорів, відповідь України очікується

Глава МЗС Туреччини: Росія готова до третього раунду переговорів, відповідь України очікується

09:54 08.07.2025
Для відкриття переговорних Кластерів про вступ України в ЄС достатньо 26 голосів держав-членів без Угорщини - Стефанішина

Для відкриття переговорних Кластерів про вступ України в ЄС достатньо 26 голосів держав-членів без Угорщини - Стефанішина

07:09 08.07.2025
Прем’єр Японії: уряд працюватиме над взаємовигідною угодою з США щодо митних заходів

Прем’єр Японії: уряд працюватиме над взаємовигідною угодою з США щодо митних заходів

05:52 08.07.2025
Південна Корея активізує торговельні переговори із США до запровадження 25% мит

Південна Корея активізує торговельні переговори із США до запровадження 25% мит

20:36 07.07.2025
Трамп оголосив про введення 25% мит на товари з Японії та Південної Кореї

Трамп оголосив про введення 25% мит на товари з Японії та Південної Кореї

10:43 07.07.2025
Вірменія стала демонструвати більш гнучкий підхід до запуску Зангезурського коридору - Ердоган

Вірменія стала демонструвати більш гнучкий підхід до запуску Зангезурського коридору - Ердоган

ВАЖЛИВЕ

Сирський: Щодня ворог втрачає в середньому 1251 військовослужбовця

Суми частково без світла після атаки РФ, тролейбуси призупинили рух

Наступний "Рамштайн" відбудеться онлайн 21 липня, генсек НАТО та глава Пентагону доєднаються до засідання

Число померлих в Україні у I пів.-2025 перевищило число народжених у 2,9 раза – Мін'юст

Троє цивільних загинули ранком у Дніпропетровській і Херсонській областях - влада

ОСТАННЄ

Сирський: Щодня ворог втрачає в середньому 1251 військовослужбовця

Країни НАТО будуть застосовувати усі можливі сили і засоби для протидії кіберзагрозам з боку Росії - Рютте

Командувач СБС Бровді: Доктрини безпеки країн НАТО вимагають перегляду

Суми частково без світла після атаки РФ, тролейбуси призупинили рух

Шмигаль зустрівся з Сирським і Гнатовим: Готуємо нові поставки озброєння для наших захисників

СБУ повідомила заочну підозру російському генералу, який віддав наказ бомбардувати цивільні будинки під час боїв за Київ

Результати ЄФВВ в магістратуру та ЄВІ в аспірантуру розміщені в кабінетах учасників

Якщо ситуація з РФ найближчими тижнями не зміниться, бюджет-2026 для Сил оборони плануватимуть на рівні 2025 р. – Мінфін

Черногоренко анонсувала запровадження автоматизації обліку особового складу на рівні бригад до кінця липня

ДБР повідомило про підозру заступнику начальника Подільського ТЦК і солдату Шевченківського ТЦК в рамках розслідування обставин смерті чоловіка

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА