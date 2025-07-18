Ердоган у розмові з Путіним наполягає на продовженні перемовин РФ з Україною у Стамбулі, щойно будуть визначені зручні дати

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову з Володимиром Путіним та заявив про вирішальне значення третього раунду переговорів РФ з Україною, який також запропонував провести у Стамбулі, повідомляє канцелярія президента Туреччини.

"Президент Ердоган заявив, що початок третього раунду переговорів між Росією та Україною має вирішальне значення, і що Туреччина продовжить проводити переговори у Стамбулі, як тільки будуть визначені відповідні дати для сторін", - йдеться в повідомленні, опублікованому в соцмережі Х.

Він також наголосив на важливості того, щоб Ізраїль не порушував суверенітет Сирії, та заявив, що Туреччина прагне забезпечити стабільність і безпеку в Сирії та допомогти країні якомога швидше відновитися.

Як повідомлялося, другий раунд переговорів між делегаціями України та РФ за координації Туреччини відбувся у Стамбулі 2 червня. Головною темою для обговорення мало стати припинення вогню, обмін військовополоненими та підготовка зустрічі на рівні лідерів.

За результатами зустрічі глава української делегації міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що російська делегація в Стамбулі в понеділок передала Україні свій "меморандум" про припинення вогню, українська команда вивчить його протягом тижня. За словами міністра, вдалося узгодити тільки питання обміну. Делегації України та РФ домовилися про обмін у форматі "всіх на всіх" - тяжкохворих і молодих військових (до 25 років), а також домовилися про повернення тіл загиблих - 6 тис. на 6 тис.

Українська сторона запропонувала РФ провести зустріч до кінця поточного місяця (з 20-30 червня), а пізніше заявляла про можливість зустрічі одразу після повного виконання домовленостей, досягнутих під час другої зустрічі, зокрема, завершення обміну полоненими та повернення тіл загиблих.