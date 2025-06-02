Сторони зробили крок уперед в питаннях, узгоджених на першій зустрічі - Фідан

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан прокоментував другий раунд переговорів між Україною та РФ у Стамбулі. Свою думку Фідан висловив у дописі на платформі X в понеділок.

"Переговори пройшли в конструктивній атмосфері, і сторони зробили крок вперед у питаннях, узгоджених на першій зустрічі. У сфері гуманітарних обмінів вони домовилися про нові категорії та більшу кількість обмінів", - написав Фідан, згадавши також про "обмін меморандумами" і підготовку до зустрічі лідерів.

"У переговорах, які відбувалися відповідно до спільної волі наших лідерів, радує орієнтований на результат підхід, який демонструють сторони, щоб покласти край втратам, спричиненим війною", - написав турецький міністр, подякувавши принагідно за довіру до Туреччини "в цьому історичному процесі".