Сирський: Щодня ворог втрачає в середньому 1251 військовослужбовця

Фото: https://t.me/GeneralStaffZSU/

Російські окупаційні війська на території України щоденно втрачають у середньому 1251 військовослужбовця, повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

"З початку 2025 року російський агресор втрачає в середньому 1251 військовослужбовця щодобово", - написав він у соціальній мережі Х у п'ятницю.

Згідно з даними Генерального штабу ЗСУ, за 2022 рік окупанти втратили 106 720 осіб (у середньому 340 осіб на добу). За 2023 рік втрати ворога склали 253 290 осіб (у середньому 693 особи на добу). За 2024 рік – 430 790 осіб (у середньому 1177 осіб на добу).

Росія не розкриває свої втрати, востаннє називаючи кількість загиблих у вересні 2022 року. За даними британської розвідки, станом на початок 2025 року Росія втратила близько 90 тисяч військових вбитими та пораненими.

Україна також тривалий час не розкривала свої втрати, президент Володимир Зеленський у лютому 2025 року заявив про понад 46 тисяч загиблих і близько 380 тисяч поранених з лютого 2022 року.