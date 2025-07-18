Якщо ситуація з РФ найближчими тижнями не зміниться, бюджет-2026 для Сил оборони плануватимуть на рівні 2025 р. – Мінфін

Міністерство фінансів України плануватиме проєкт держбюджету на 2026 рік з орієнтацією на оборонні видатки не нижче рівня 2025 року у разі відсутності змін у ситуації з Росією протягом найближчих тижнів, повідомила заступниця міністра фінансів Ольга Зикова.

"Ми бачимо атаки на цивільні об'єкти – це свідчення того, що Росія не має бажання припинити війну наразі. Ми бачимо повний деструктив щодо приєднання Росії до будь-якого формату раундів переговорів. Якщо найближчими тижнями ситуація не змінюється, ми плануємо бюджет на 2026 рік, виходячи зі сценарію, що нам потрібно передбачити фінансування Сил оборони на рівні не менше ніж у 2025 році", - сказала Зикова під час бюджетної дискусії, організованої Центром економічної стратегії у п’ятницю.

За її словами, наразі Мінфін має підтверджені зобов’язання від міжнародних партнерів на 2026 і 2027 роки, на цей період вже зафіксовано комітменти на суму $37,4 млрд, включно із фінансуванням в межах програми ERA.

Зикова наголошує, що зараз триває діалог з Європейським Союзом та Міжнародним валютним фондом (МВФ) щодо непокритих потреб України, і паралельно триває робота щодо конфіскації знерухомлених російських активів, які мають стати ресурсом для відбудови.

Вона зазначила, що передусім наразі йдеться про покриття військових потреб сектору оборони та безпеки, а також потреб соціальної частини бюджету за рахунок зовнішнього фінансування.

Заступниця міністра фінансів зазначила, що за умови завершення бойових дій Україна відповідно до програми МВФ орієнтується на дефіцит бюджету на рівні 9,9% ВВП. Водночас, враховуючи збереження загрози з боку Росії, країна потребуватиме гарантованих ресурсів для підтримки оборонного потенціалу та забезпечення належного рівня захисту від можливих викликів у майбутньому.

Зикова наголосила, що у разі реалізації другого сценарію, який передбачає, що війна триватиме і у 2026 році, видатки на оборону мають залишитися на рівні 2025 року.

"Тобто якщо станом на зараз ми говоримо про дефіцит більше 22% ВВП з рахуванням усіх потенційних умов зростання економічного і водночас збереження достатності обороннихвидатків , ми розуміємо, що у 2026 році за умови збереження активних бойових дефіцит буде більше 17% ВВП", - сказала вона.