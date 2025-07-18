ДБР повідомило про підозру заступнику начальника Подільського ТЦК і солдату Шевченківського ТЦК в рамках розслідування обставин смерті чоловіка

Державне бюро розслідувань (ДБР) продовжує ретельне розслідування обставин смерті чоловіка через дії співробітників київських ТЦК: повідомлено про підозру заступнику начальника Подільського районного ТЦК та СП та солдату Шевченківського районного ТЦК та СП Києва.

"Працівники ДБР повідомили про підозри заступнику начальника Подільського районного ТЦК та СП та солдату Шевченківського районного ТЦК та СП Києва. Обидва фігуранти перебувають під вартою, вчора, 17 липня, суд продовжив застосування цього запобіжного заходу", - інформує ДБР в телеграм-каналі в п'ятницю.

За інформацією відомства, в травні 2025 року співробітники ТЦК брали участь у перевезенні мобілізованих громадян з навчальних центрів у західних областях до Києва.

"Серед них був мешканець столиці, який мав певні проблеми зі здоров’ям та почав порушувати спокій в автобусі та сперечатися з працівниками ТЦК. Солдат Шевченківського ТЦК побив громадянина, застосував до нього електрошокер", - йдеться в повідомленні Бюро.

В той же час, як наголошують в ДБР, заступник начальника Подільського районного ТЦК та СП, який безпосередньо знаходився в автобусі та відповідав за перевезення військовозобов’язаних, ніяк не відреагував на дії підлеглого, не припинив побиття, маючи реальну змогу це зробити.

"По прибуттю до столиці постраждалого винесли з автобуса на плац, де була констатована його смерть", - зазначають в Бюро.

Солдат Шевченківського ТЦК підозрюється у перевищенні службових повноважень, що спричинили настання тяжких наслідків, вчинені в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 КК України).

Заступник начальника Подільського ТЦК підозрюється в умисному неприпиненні кримінального правопорушення, що вчиняється підлеглим, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах воєнного стану, тобто (ч. 4 ст. 426 КК України).

Процесуальне керівництво здійснює Дарницька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону.