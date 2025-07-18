Наступний "Рамштайн" відбудеться онлайн 21 липня, генсек НАТО та глава Пентагону доєднаються до засідання

29-те засідання Контактної групи з питань оборони України (у форматі "Рамштайн") відбудеться онлайн у понеділок, 21 липня під керівництвом Великої Британії та Німеччини.

"У понеділок Велика Британія та Німеччина проведуть чергову зустріч Контактної групи з питань оборони України (UDCG), до якої приєднаються генсек НАТО, Верховний головнокомандувач об'єднаних сил НАТО в Європі та міністр оборони США, а також десятки країн Альянсу та партнерів", - йдеться у повідомленні делегації Великої Британії в НАТО у соцмережі Х.

Своєю чергою у пресслужбі НАТО пізніше підтвердили, що генеральний секретар Альянсу візьме участь у засіданні Контактної групи з питань оборони України.

"У понеділок, 21 липня 2025 року, генеральний секретар НАТО Марк Рютте візьме участь у віртуальному засіданні Контактної групи з питань оборони України", - йдеться у повідомленні.

14 липня головний координатор німецької військової допомоги Україні, начальник штабу планування в Міністерстві оборони ФРН генерал-майор Крістіан Фройдінг під час свого візиту до Києва повідомив, що наступне засідання Контактної групи з питань оборони України (форматі "Рамштайн") "відбудеться протягом наступних 10 днів в онлайн-режимі".

Минуле засідання у форматі "Рамштайн" відбулося 4 червня.