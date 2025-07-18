Інтерфакс-Україна
Події
14:56 18.07.2025

Наступний "Рамштайн" відбудеться онлайн 21 липня, генсек НАТО та глава Пентагону доєднаються до засідання

1 хв читати
Наступний "Рамштайн" відбудеться онлайн 21 липня, генсек НАТО та глава Пентагону доєднаються до засідання

29-те засідання Контактної групи з питань оборони України (у форматі "Рамштайн") відбудеться онлайн у понеділок, 21 липня під керівництвом Великої Британії та Німеччини.

"У понеділок Велика Британія та Німеччина проведуть чергову зустріч Контактної групи з питань оборони України (UDCG), до якої приєднаються генсек НАТО, Верховний головнокомандувач об'єднаних сил НАТО в Європі та міністр оборони США, а також десятки країн Альянсу та партнерів", - йдеться у повідомленні делегації Великої Британії в НАТО у соцмережі Х.

Своєю чергою у пресслужбі НАТО пізніше підтвердили, що генеральний секретар Альянсу візьме участь у засіданні Контактної групи з питань оборони України.

"У понеділок, 21 липня 2025 року, генеральний секретар НАТО Марк Рютте візьме участь у віртуальному засіданні Контактної групи з питань оборони України", - йдеться у повідомленні.

14 липня головний координатор німецької військової допомоги Україні, начальник штабу планування в Міністерстві оборони ФРН генерал-майор Крістіан Фройдінг під час свого візиту до Києва повідомив, що наступне засідання Контактної групи з питань оборони України (форматі "Рамштайн") "відбудеться протягом наступних 10 днів в онлайн-режимі".

Минуле засідання у форматі "Рамштайн" відбулося 4 червня.

Теги: #рамштайн #засідання

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:16 17.07.2025
Свириденко на першому засіданні уряду закликала міністрів підготувати плани і обговорити їх з комітетами Ради

Свириденко на першому засіданні уряду закликала міністрів підготувати плани і обговорити їх з комітетами Ради

18:42 12.07.2025
Наступне засідання у форматі "Рамштайн" відбудеться протягом наступних 10 днів - генерал Фройдінг

Наступне засідання у форматі "Рамштайн" відбудеться протягом наступних 10 днів - генерал Фройдінг

15:13 09.07.2025
На засіданні Коаліції артилерії були представлені пропозиції щодо зміни тактики застосування ракетних військ та артилерії – Міноборони України

На засіданні Коаліції артилерії були представлені пропозиції щодо зміни тактики застосування ракетних військ та артилерії – Міноборони України

13:51 09.07.2025
Фон дер Ляєн візьме участь в засіданні Коаліції охочих та Конференції з відновлення України

Фон дер Ляєн візьме участь в засіданні Коаліції охочих та Конференції з відновлення України

18:48 01.07.2025
Умєров оголоситв старт програми спільного виробництва зброї в Україні та країнах "Рамштайну"

Умєров оголоситв старт програми спільного виробництва зброї в Україні та країнах "Рамштайну"

10:28 26.06.2025
У Брюсселі відбудеться засідання Європейської ради

У Брюсселі відбудеться засідання Європейської ради

10:55 25.06.2025
Додаткових засідань Ради для кадрових ротацій не передбачається - речниця фракції "Слуга народу"

Додаткових засідань Ради для кадрових ротацій не передбачається - речниця фракції "Слуга народу"

21:43 23.06.2025
Конкурсна комісія почала засідання з оголошення результатів конкурсу БЕБ на три години пізніше, її українські члени намагались перенести його на ранок 24 червня

Конкурсна комісія почала засідання з оголошення результатів конкурсу БЕБ на три години пізніше, її українські члени намагались перенести його на ранок 24 червня

22:43 22.06.2025
Сибіга відвідає Брюссель для участі у засіданні Ради міністрів закордонних справ ЄС

Сибіга відвідає Брюссель для участі у засіданні Ради міністрів закордонних справ ЄС

21:01 12.06.2025
Під час зустрічі з Пісторіусом також обговорювалася координація партнерів у форматі "Рамштайн" - Єрмак

Під час зустрічі з Пісторіусом також обговорювалася координація партнерів у форматі "Рамштайн" - Єрмак

ВАЖЛИВЕ

Число померлих в Україні у I пів.-2025 перевищило число народжених у 2,9 раза – Мін'юст

Троє цивільних загинули ранком у Дніпропетровській і Херсонській областях - влада

Зеленський домовився з Макроном про підготовку українських пілотів для "міражів"

Зеленський висловив вдячність за 18-й пакет санкцій ЄС проти Росії: це потрібне рішення, і потрібне саме зараз

Від ворожих обстрілів на Донеччині за добу загинуло 4 людини, ще 12 поранено - ОВА

ОСТАННЄ

Понад $35 млн активів екснардепа Макеєнка арештовано та передано в управління АРМА

Вибух у Шевченківському районі Києва - це знешкодження ворожого боєприпасу

Зеленський обговорив з прем’єром Норвегії співпрацю у різних форматах

Ще одну групу підлітків вдалося повернули на підконтрольну уряду територію України

Житель Полтавщини, який за завданням ворога підірвав автівку з прокурором, отримав 15 років ув’язнення

За програмою УЧХ отримали мікрогранти майже 270 домогосподарств

Член комітету Ради з питань нацбезпеки: зміна секретаря РНБОУ може призвести до втрати досвіду фахівців

ЦПД: на Закарпатті розгортається чергова інформаційно-психологічна операція за участі російської агентури та угорських політиків

Число померлих в Україні у I пів.-2025 перевищило число народжених у 2,9 раза – Мін'юст

На Волині ДБР затримало військовослужбовця, який намагався налагодити "бізнес" з продажу фіктивних документів для виїзду за кордон

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА