Інтерфакс-Україна
Події
13:53 18.07.2025

ЦПД: на Закарпатті розгортається чергова інформаційно-психологічна операція за участі російської агентури та угорських політиків

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Російські пропагандисти спекулюють інцидентом на Закарпатті, намагаючись розпалити міжнаціональну ворожнечу, дискредитувати українську владу та створити приводи для зовнішнього втручання у внутрішні справи України, заявили у Центрі протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони (РНБО).

"У мережі поширюють повідомлення про нібито напад на угорську громаду в селі Паладь-Комарівці Закарпатської області — підпал храму та образливий напис на стіні. Цю подію одразу використали російські канали для розпалювання конфлікту та просування наративів про "утиски угорців" в Україні", - йдеться у повідомленні ЦПД у телеграмі у п'ятницю.

Як повідомили в поліції Закарпаття, 16 липня невідома особа проникла на територію храму в селі Паладь-Комарівці, підпалила двері та залишила провокативний напис на фасаді. За фактом триває розслідування за статтями 161 та 194 Кримінального кодексу України.

"Мета таких інформаційних вкидів — загострення міжетнічних відносин, дискредитація української влади та створення приводів для зовнішнього втручання у внутрішні справи України", - наголосили у ДПД.

На інцидент у с. Паладь-Комарівці відреагував прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан на своїй Facebook-сторінці. "На Закарпатті підпалили церкву, а на її боці був напис: "Хай угорці йдуть на ніж". Примус, умисне вбивство, спалювання церкви, вимагання, залякування. Все це відбувається з нами, угорцями на Закарпатті. Ми вас не підведемо, ви можете розраховувати на нас," - написав Орбан.

Спеціалісти з InformNapalm, реагуючи на подію, наголосили, що на Закарпатті розгортається чергова інформаційно-психологічна операція, у якій скоординовано беруть участь як російська агентура, так і деякі відомі угорські політики.

Голова Закарпатської ОВА Мирослав Білецький також відреагував на інцидент. "У деяких угорських ЗМІ поширюється інформація про інцидент у селі Паладь-Комарівці на Закарпатті, де на стінах храму невідомі залишили провокативний напис, спрямований проти угорської громади, та здійснили підпал", - написав він у телеграм. "Триває розслідування, зловмисники будуть встановлені і покарані", - наголосив Білецький.

"Закликаю всіх закарпатців зберігати спокій і не піддаватися на очевидні провокації. Це – чергова спроба дестабілізації ситуації у прикордонному регіоні. Ворог прагне посіяти ворожнечу, створити ілюзію міжнаціонального конфлікту та дискредитувати Україну як демократичну і багатонаціональну державу", — написав голова ОВА.

Теги: #закарпаттяоблэнерго #рнбо #цпд #пропагандисти

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