Інтерфакс-Україна
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11:30 18.07.2025

Зеленський висловив вдячність за 18-й пакет санкцій ЄС проти Росії: це потрібне рішення, і потрібне саме зараз

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Зеленський висловив вдячність за 18-й пакет санкцій ЄС проти Росії: це потрібне рішення, і потрібне саме зараз
Фото: https://www.president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський висловив вдячність президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн, президенту Європейської ради Антоніу Кошті і кожному лідеру країн Євросоюзу "за консолідацію та спільну принципову позицію" у затвердженні 18-го пакету санкцій проти РФ.

"Рішення Євросоюзу, для якого ми всі разом активно працювали. Вдалося зробити сильнішим 18-й пакет санкцій проти Росії за цю війну, і сьогодні пакет затверджений. Дякую всім, хто допомагав", - написав він у телеграмі у п"ятницю.

Президент особливо відзначив "пані президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн і кожного лідера країн Євросоюзу за консолідацію та спільну принципову позицію. Дякую пану Президенту Євроради Антоніу Кошті. Дякую Данії за дійсно сильний початок головування в ЄС. Це потрібне рішення, і потрібне саме зараз як реагування на те, що Росія зробила більш жорстокими удари по наших містах і селах", - наголосив президент України.

Він зазначив, що 18-й пакет санкцій продовжує тиск на російський танкерний флот, "і не тільки на самі судна, але й на капітанів тіньового флоту та компанії, які допомагають функціонувати такому фінансуванню вбивств за рахунок нафти. Продовжимо цей тиск".

"Також Євросоюз запроваджує більш суворе обмеження ціни на російську нафту – близько 46 доларів за барель. У координації з іншими партнерами у світі будемо працювати, щоб прайскеп справді обрізав російські доходи. Це можливо. Вже знаємо, як тиснути", - наголосив Зеленський.

"Окремо хочу відзначити рішення Євросоюзу про заборону будь-яких транзакцій, що пов'язані з газопроводами системи "Північний потік", будівництво яких було частиною підготовки Путіна до повномасштабної війни. Вся інфраструктура російської війни має бути заблокована", - додав Зеленський.

За його словами, наразі готується синхронізація європейських санкцій в Україні і також нові рішення про санкції – як на рівні партнерів, так і в українській юрисдикції.

Як повідомлялося, Комітет постійних представників ЄС (Corеper) вранці 18 липня затвердив 18-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії.

Як зазначила високий представник Європейського союзу Кая Каллас, ЄС схвалив один із найсильніших від початку повномасштабної війни пакетів санкцій проти Росії. "Ми ще більше скорочуємо військовий бюджет Кремля, переслідуючи ще 105 кораблів тіньового флоту, їхніх постачальників, та обмежуючи доступ російських банків до фінансування", - написала вона в Х.

Теги: #санкції #єс #зеленський

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