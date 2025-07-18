Інтерфакс-Україна
Події
10:43 18.07.2025

Троє цивільних загинули ранком у Дніпропетровській і Херсонській областях - влада

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Троє цивільних загинули ранком у п’ятницю через ворожі атаки у Дніпропетровській і Херсонській областях.

"У Кам’янському районі – двоє загиблих. Чоловік та жінка. На місці атаки виникла пожежа. Пошкоджені адмінбудівлі, магазин, приватні будинки", - написав начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у телеграм-каналі.

Крім того у селищі Велетенське Білозерської громади Херсонської області російські військові вбили чоловіка, повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

"Близько девʼятої ранку окупанти атакували з дрона місцевого жителя 1990 року народження, який їхав на велосипеді. Він дістав травми, несумісні з життям", написав Прокудін у ткелеграм-каналі.

Теги: #атака_рф #херсонська_область #загиблі #дніпропетровська_область

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