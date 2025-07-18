Інтерфакс-Україна
Події
10:39 18.07.2025

Громадські організації закликали Кабмін призначити директором БЕБ переможця конкурсу Олександра Цивінського

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Громадські організації закликали Кабмін призначити директором БЕБ переможця конкурсу Олександра Цивінського

Понад 50 громадських організацій закликали новий Кабінет Міністрів призначити переможця конкурсу Олександра Цивінського директором Бюро економічної безпеки.

Текст звернення оприлюднила громадська організацію "Інститут соціально-економічної трансформації".

"Суспільство, бізнес та міжнародні партнери покладають величезні сподівання на перезавантаження БЕБ. Ефективна, деполітизована та професійна робота цього органу є запорукою створення сприятливого інвестиційного клімату, детінізації економіки та зміцнення довіри до державних інституцій. Успішна реформа БЕБ – це не лише одна з ключових вимог наших міжнародних партнерів, але й життєва необхідність для економічної стійкості України під час війни та у період повоєнної відбудови", - вказується у тексті звернення.

Підписанти нагадали, що Конкурсна комісія, до складу якої входили міжнародні експерти, на прозорому конкурсі визначила переможцем на посаду директора БЕБ Олександра Цивінського.

"Закликаємо вас не робити помилок попереднього Уряду та ухвалити історичне рішення, яке засвідчить справжню волю до змін", - наголошується у зверненні.

Серед підписантів звернення - Трансперенсі Інтернешнл Україна, Асоціація приватних роботодавців, Всеукраїнська Професійна Асоціація Підприємців, German Marshall Fund of the United States та інші.

Теги: #кабмін #беб #цивінський

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