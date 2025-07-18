Поліція та СБУ затримали 53-річну жінку, яка намагалася підірвати ТЦК в Одесі

Поліція та СБУ запобігли теракту в Одесі: затримано 53-річну жінку, яка за завданням ворога намагалася підірвати один із ТЦК та СП в Одесі, повідомляє Національна поліція України.

"Завербована ворогом жінка планувала закласти вибуховий пристрій в адміністративну будівлю у момент найбільшого скупчення людей. Правоохоронці спрацювали на випередження та затримали жінку поблизу ТЦК та СП, коли вона прямувала з рюкзаком, у якому знаходилась вибухівка", - йдеться в повідомленні Нацполіції на сайті в п'ятницю.

За інформацією поліції, одразу після затримання виконавиці злочину, на безпечній відстані відбувся контрольований вибух: на місці події працювали фахівці управління вибухотехнічної служби обласної поліції.

"Затриманою виявилася 53-річна жителька іншої області, яка після прибуття до Одеси обстежила територію навколо об’єкта, вказаного замовником, а згодом отримала від нього координати схованки з вибухівкою та інструкції щодо її використання", - зазначається в повідомленні.

Фігурантці готується повідомлення про підозру за ч. 2 ст. 258 ККУ, а саме в замаху на вчинення терористичного акту за попередньою змовою групою осіб.

Жінці загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Досудове розслідування здійснюється слідчими СБУ під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.