Інтерфакс-Україна
Події
09:53 18.07.2025

Керівника одного з найбільших ГЗК судитимуть за ухилення від сплати майже 2 млрд грн податків

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Керівника одного з найбільших ГЗК судитимуть за ухилення від сплати майже 2 млрд грн податків

Керівника гірничо-збагачувального комбінату, що входить до групи Ferrexpo рlc та пов’язаний із колишнім нардепом у міжнародному розшуку, судитимуть за ухилення від сплати понад 1,7 млрд грн податків, повідомив Офіс генерального прокурора.

"Підприємство, що здійснює видобуток, переробку та експорт залізної руди, входить до структури промислово-фінансової групи, підконтрольної колишньому народному депутату України, який знаходиться у міжнародному розшуку. Компанія є частиною групи Ferrexpo plc та є одним з найбільших світових виробників високоякісних окатків й платником рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин", - йдеться у повідомленні на сайті відомства в п’ятницю.

За даними слідства, керівник вказаного комбінату організував схему ухилення від оподаткування, яка передбачала заниження вартості залізорудної продукції під час її реалізації пов’язаним іноземним компаніям, зареєстрованим у юрисдикціях Європи та Близького Сходу.

"У результаті таких протиправних дій упродовж 2015–2017 років державний бюджет недоотримав понад 1,7 млрд грн податку на прибуток", - зазначається в повідомленні.

Наразі у кримінальному провадженні досудове розслідування завершено.

Офісом генерального прокурора обвинувальний акт стосовно цього керівника гірничо-збагачувального комбінату вже скеровано до суду. Його судитимуть за умисне ухилення від сплати податків в особливо великому розмірі та внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів (ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України).

Теги: #ухилення #суд #податки #гзк

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