Захисники України в ніч на 18 липня знищили 11 із 35 задіяних ворогом дронів

Фото: НГУ

Противник у ніч на 18 липня (із 21.30 17 липня) атакував 35-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф.(29 із них – "шахеди"), повідомили Повітряні Сили ЗСУ у Телеграм.

" За попередніми даними станом на 08.30 протиповітряною обороною збито 11 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі та сході країни. Крім того, 6 дронів-імітаторів – локаційно втрачені/подавлені РЕБ. Зафіксовано влучання 18 БпЛА у 5 локаціях, падіння збитих (уламки) на 2 локаціях", - інформують ПС ЗСУ.