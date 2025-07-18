Інтерфакс-Україна
Події
08:54 18.07.2025

Захисники України в ніч на 18 липня знищили 11 із 35 задіяних ворогом дронів

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Захисники України в ніч на 18 липня знищили 11 із 35 задіяних ворогом дронів
Фото: НГУ

Противник у ніч на 18 липня (із 21.30 17 липня) атакував 35-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф.(29 із них – "шахеди"), повідомили Повітряні Сили ЗСУ у Телеграм.

" За попередніми даними станом на 08.30 протиповітряною обороною збито 11 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі та сході країни. Крім того, 6 дронів-імітаторів – локаційно втрачені/подавлені РЕБ. Зафіксовано влучання 18 БпЛА у 5 локаціях, падіння збитих (уламки) на 2 локаціях", - інформують ПС ЗСУ.

 

Теги: #війна #збиття #бпла_рф

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