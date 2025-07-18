Один загиблий і двоє постраждалих внаслідок нічної атаки російських БпЛА в Дніпропетровській області

Одна людина загинула і двоє постраждали внаслідок атаки ворожих дронів у Павлоградському районі, повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак в Телеграм.

"Вночі російська армія вдарила безпілотниками по Павлоградському району – Вербківській і Богданівській громадах. Загинув 52-річний чоловік. Співчуття рідним та близьким. Ще двоє, 38 і 40 років, постраждали. Їм надали допомогу на місці. Понівечене транспортне підприємство. Виникла пожежа, її загасили", - сказано у повідомленні Лисака.

Також за його інформацією під ударом БпЛА була Роздорська громада Синельниківського району. Там сталося займання: вогонь знищив та пошкодив транспортні засоби.

"По Нікополю агресор поцілив FPV-дроном. Наслідки з'ясовуються", - написав Лисак.