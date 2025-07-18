Кабмін призначив Іванченко керівником Апарату прем’єра

Кабінет міністрів призначив Ганну Іванченко на посаду керівника Апарату прем’єр-міністра.

"Призначити Іванченко Ганну Володимирівну на посаду керівника Апарату прем’єр-міністра України з 18 липня 2025 року", - йдеться в розпорядженні №736 від 17 липня.

До цього, Іванченко очолювала службу першого віце-прем’єр-міністра - міністра економіки України.

В той же час, розпорядженням №735 з посади керівника Апарату прем’єра звільнено Євгенія Фербея.

Як повідомлялося, 17 липня Верховна Рада за поданням новопризначеного прем'єр-міністра Юлії Свириденко затвердила новий склад Кабінету міністрів України. Після чого уряд провів своє перше засідання.