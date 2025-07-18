Один загиблий і один поранений через ворожі авіаудари в Запорізькій області – ОВА

Одна людина загинула і одну поранено внаслідок нічних атак ворога по громадах Запорізької області, повідомив начальник ОВА Іван Федоров у Телеграм.

"64-річний чоловік загинув внаслідок атаки росіян на Степногірську громаду. Його тіло щойно виявили на місці прильоту. Уночі ворог ударив по громаді КАБами. Поцілив по житловій забудові. Убив одну людину. Здійнялася пожежа у кількох багатоповерхових будинках", - написав Федоров.

Перед цим він повідомляв про пожежу внаслідок атаки ворога щонайменше 9 "шахедами" у Запорізькому районі.

"За уточненою інформацією, внаслідок ворожої атаки по Запорізькому району) дістав поранень 79-річний чоловік. Медики надали всю необхідну допомогу", - написав начальник Запорізької ОВА.

Загалом впродовж доби окупанти завдали 490 ударів по 15 населених пунктах Запорізької області.