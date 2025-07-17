Інтерфакс-Україна
Події
21:22 17.07.2025

Сибіга засудив відмову Угорщини допустити трьох українських військових на її територію

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Сибіга засудив відмову Угорщини допустити трьох українських військових на її територію

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга засудив рішення Угорщини про недопуск на свою територію трьох українських військових. Заяву з цього приводу Сибіга опублікував на платформі X у четвер.

"Рішення Угорщини заборонити в'їзд на свою територію трьом українським військовим є безпідставним та абсурдним. Ми відкидаємо маніпуляції Угорщини і не потерпимо такої неповаги до наших військових. Україна залишає за собою право вжити відповідних заходів у відповідь", - заявив Сибіга на платформі X.

Як повідомлялося, уряд Угорщини заборонив в’їзд на територію країни трьом українським військовим високого рангу, яких офіційний Будапешт називає відповідальними за примусову мобілізацію, яка, як вважають угорські посадовці, призвела до смерті мобілізованого угорця, який є громадянином України і, як стверджують у Будапешті, громадянином Угорщини. Угорщина вимагає включити цих посадовців до санкційного списку ЄС.

 

Теги: #угорщина #інцидент #сибіга

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