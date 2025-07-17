Інтерфакс-Україна
Події
20:18 17.07.2025

Чекаємо від Міненерго системної роботи з ВДЕ та посередництва з іншими органами

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Чекаємо від Міненерго системної роботи з ВДЕ та посередництва з іншими органами

Голова правління Асоціації сонячної енергетики України Владислав Соколовський висловив побажання до Міністерства енергетики України з призначенням нового очільника – вивести роботу з галуззю відновлюваної енергетики на системний рівень та стати медіатором між нею та іншими зацікавленими органами та підприємства.

"Було б дуже добре, якби ми започаткували хорошу традицію, і міністерка енергетики проводила регулярні зустрічі з асоціаціями ВДЕ, принаймні, раз на квартал. Щоб це було системно. Від кого міністерство може дізнатися об’єктивну ситуацію в галузі – від тих, хто постійно займається практичними питаннями", – сказав Соколовський в коментарі Енергореформі.

При цьому він зазначив, що питань діяльності галузі дуже багато, звернувши увагу, зокрема, на адаптацію в рамках відносин з ЄС українського законодавства до європейського.

"На мій погляд, міністерству варто було б більше радитися з нами, що конкретно треба змінювати у цьому законодавстві", – вважає голова правління АЕСУ.

За його словами, Міненерго також могло б виступити медіатором між галуззю та іншими задіяними державними органами та підприємствами.

"Є певна дискреція міністерства, НКРЕКП та інших, і Міненерго могло б стати майданчиком, який би всіх об’єднав і на якому б обговорювалися та далі впроваджувалися спільні рішення", – висловив побажання Соколовський.

Він також зауважив, що сподівається на більшу увагу до питань енергетики з боку Міністерства юстиції, очільником якого став сьогодні екс-глава Міненерго Герман Галущенко.

"Ми сподіваємося, що Мінюст тепер буде звертати дуже серйозну увагу на питання, пов’язані з енергетикою. Сподіваємося, що буде розглядати їх швидше і фаховіше", – вказав голова правління АСЕУ.

Як повідомлялося, Верховна Рада призначила Світлану Гринчук, яка майже рік очолювала Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів, міністром енергетики. Галущенко, який обіймав цю посаду з квітня 2021 року, призначений главою Міністерство юстиції. Гринчук до призначення главою Міндовкілля працювала його заступником в Міненерго. 

Теги: #позиція #асеу #міненерго

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