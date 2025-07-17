Інтерфакс-Україна
Події
19:58 17.07.2025

Мерц про постачання Україні додаткових систем Patriot: Це питання не годин, а днів і тижнів

1 хв читати
Мерц про постачання Україні додаткових систем Patriot: Це питання не годин, а днів і тижнів
Фото: https://www.facebook.com/MerzCDU

Канцлер ФРН Фрідріх Мерц заявив, що передання Києву систем ППО Patriot може тривати кілька тижнів, повідомляє агентство Bloomberg.

"Наші міністри оборони обговорюють деталі того, як ми можемо організувати доставку Patriot в Україну за короткий проміжок часу", - сказав Мерц у четвер. "Їх також необхідно транспортувати та встановлювати. Це питання не годин, а днів і тижнів", - наводить агентство слова Мерца.

Відповідну заяву він зробив після переговорів у Лондоні з прем'єром Великої Британії Кіром Стармером, який, зі свого боку, зазначив, що Лондон працює з союзниками, щоб "надати Україні більше можливостей".

Раніше головнокомандувач європейських сил НАТО Алексус Гринкевич повідомив, що США тісно співпрацюють з ФРН з питання передання систем ППО Patriot Україні.

Президент США Дональд Трамп 11 липня оголосив, що союзники США по НАТО будуть закуповувати у Вашингтона зброю, яку згодом можна буде передавати Україні. Офіційну згоду на закупівлю озброєнь у США наразі дали Берлін і Копенгаген.

 

Теги: #зброя #україна #фрн #канцлер

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:39 17.07.2025
Голова МКС: Через Римський статут Україна приєднується до спільноти країн, які прагнуть припинити безкарність за найсерйозніші злочини

Голова МКС: Через Римський статут Україна приєднується до спільноти країн, які прагнуть припинити безкарність за найсерйозніші злочини

23:44 16.07.2025
У Держдепі відмовилися розкрити, які країни погодились оплатити зброю США Україні

У Держдепі відмовилися розкрити, які країни погодились оплатити зброю США Україні

13:07 16.07.2025
Зеленський: Української зброї має стати більше

Зеленський: Української зброї має стати більше

12:46 16.07.2025
Мер латвійського міста Огре поранений під час російського обстрілу в Україні

Мер латвійського міста Огре поранений під час російського обстрілу в Україні

12:42 16.07.2025
Італія не планує купувати у США озброєння для України, але має намір забезпечити логістику

Італія не планує купувати у США озброєння для України, але має намір забезпечити логістику

10:31 16.07.2025
Франція не братиме участі в закупівлі американської зброї для України – ЗМІ

Франція не братиме участі в закупівлі американської зброї для України – ЗМІ

08:45 16.07.2025
Трамп: перші ракети Patriot Україні вже відправляють

Трамп: перші ракети Patriot Україні вже відправляють

18:57 15.07.2025
Зброя, яку НАТО купить у США для України, готова до відправлення - ЗМІ

Зброя, яку НАТО купить у США для України, готова до відправлення - ЗМІ

17:42 15.07.2025
Розгляд питання реекспорту зброї в Україну може зайняти 2-3 роки - президент Національної ради Федеральних зборів Швейцарії

Розгляд питання реекспорту зброї в Україну може зайняти 2-3 роки - президент Національної ради Федеральних зборів Швейцарії

20:05 14.07.2025
США можуть продавати ракети малої дальності та снаряди членам НАТО для подальшої передачі Україні

США можуть продавати ракети малої дальності та снаряди членам НАТО для подальшої передачі Україні

ВАЖЛИВЕ

Сибіга засудив відмову Угорщини допустити трьох українських військових на її територію

Зеленський анонсує 18 липня продовження переформатування сектору безпеки

Рада призначила Шмигаля міністром оборони

Рада перепризначила Сибігу міністром закордонних справ

Рада призначила Улютіна міністром соцполітики, сім’ї та єдності

ОСТАННЄ

Сибіга засудив відмову Угорщини допустити трьох українських військових на її територію

Екскомбата Лапіна передали на поруки ветерану Масі Найєму до 14 вересня

У "Резерв+" скоро будуть доступні два нових види відстрочок – Черногоренко

Чекаємо від Міненерго системної роботи з ВДЕ та посередництва з іншими органами

Суд відсторонив від посади на два місяці і запровадив нічний домашній арешт керівнику Департаменту транспортної інфраструктури КМДА

Правоохоронці затримали посадовицю КМДА та директора комунального столичного ринку за хабарництво

Міністр економіки, довкілля та сільського господарства шукатиме максимальної синергії в об’єднаному міністерстві

Внаслідок скидання вибухівки з дрона постраждав 36-річний мешканець Херсона - ОВА

Позиція ГАР МОУ щодо призначення Шмигаля: Підтримаємо, якщо новий міністр готовий до ефективної перебудови інституції

Держетнополітики затверджено перелік релігійних організацій, які входять до структури або пов’язані з УПЦ (МП)

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА