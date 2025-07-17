Мерц про постачання Україні додаткових систем Patriot: Це питання не годин, а днів і тижнів

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Канцлер ФРН Фрідріх Мерц заявив, що передання Києву систем ППО Patriot може тривати кілька тижнів, повідомляє агентство Bloomberg.

"Наші міністри оборони обговорюють деталі того, як ми можемо організувати доставку Patriot в Україну за короткий проміжок часу", - сказав Мерц у четвер. "Їх також необхідно транспортувати та встановлювати. Це питання не годин, а днів і тижнів", - наводить агентство слова Мерца.

Відповідну заяву він зробив після переговорів у Лондоні з прем'єром Великої Британії Кіром Стармером, який, зі свого боку, зазначив, що Лондон працює з союзниками, щоб "надати Україні більше можливостей".

Раніше головнокомандувач європейських сил НАТО Алексус Гринкевич повідомив, що США тісно співпрацюють з ФРН з питання передання систем ППО Patriot Україні.

Президент США Дональд Трамп 11 липня оголосив, що союзники США по НАТО будуть закуповувати у Вашингтона зброю, яку згодом можна буде передавати Україні. Офіційну згоду на закупівлю озброєнь у США наразі дали Берлін і Копенгаген.