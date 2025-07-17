Інтерфакс-Україна
Події
12:51 17.07.2025

ЦПД РНБО: Інформація про прорив росіян на фронті не відповідає дійсності

1 хв читати
ЦПД РНБО: Інформація про прорив росіян на фронті не відповідає дійсності
Фото: https://18-24.army.gov.ua/

Керівник Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України (ЦПД) Андрій Коваленко спростував інформацію про прорив російських військ на сході та в Сумській області.

"Попри всі гучні заяви російських пропагандистів, станом на зараз є стабілізація лінії бойового зіткнення. У росіян не вийшов прорив, який вони планували на Сході і Сумщині", - написав Коваленко в телеграм-каналі в четвер.

Він наголосив, що ситуація на фронті наразі така що військові змушені переміщуватись до ЛБЗ без техніки, і часто ця дистанція становить 15-17 км.

"Фронт настільки насичений дронами, і умовних мотоциклів на всіх не вистачає, а техніка - легка мішень. Більше того, зараз дрони не шкодують на окремого солдата ворога. Тому заяви про здатність "обвалити фронт" від росіян доволі сумнівні і вони існують в інформаційному просторі", - пояснив Коваленко.

Він додав, що це не скасовує того, що на фронті тривають складні бої.

Теги: #цпд #фронт #ситуація

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

03:35 17.07.2025
На фронті за добу відбулося 112 бойових зіткнень – Генштаб

На фронті за добу відбулося 112 бойових зіткнень – Генштаб

17:16 16.07.2025
ЦПД: Спроби представити вбивство офіцера СБУ як приклад "боротьби союзників проти України" — це інформоперація Кремля

ЦПД: Спроби представити вбивство офіцера СБУ як приклад "боротьби союзників проти України" — це інформоперація Кремля

09:46 16.07.2025
Місцева влада має займатися дронами-перехоплювачами та ППО для захисту міст по всій Україні, наполягають у ЦПД

Місцева влада має займатися дронами-перехоплювачами та ППО для захисту міст по всій Україні, наполягають у ЦПД

00:33 15.07.2025
На фронті за добу відбулося 138 бойових зіткнень – Генштаб

На фронті за добу відбулося 138 бойових зіткнень – Генштаб

10:12 14.07.2025
ЦПД про матеріал NYT з Курщини: У війні, де одна сторона є агресором, нейтральність без контексту стає дезінформацією

ЦПД про матеріал NYT з Курщини: У війні, де одна сторона є агресором, нейтральність без контексту стає дезінформацією

00:13 13.07.2025
Окупанти втратили 162 окупанти на Покровському напрямку - Генштаб

Окупанти втратили 162 окупанти на Покровському напрямку - Генштаб

00:06 12.07.2025
Росія за день здійснила понад 145 атак, найбільше на Покровському напрямку - Генштаб

Росія за день здійснила понад 145 атак, найбільше на Покровському напрямку - Генштаб

12:29 11.07.2025
ЦПД повідомляє про удар по Луховицькому авіазаводу в РФ

ЦПД повідомляє про удар по Луховицькому авіазаводу в РФ

23:57 08.07.2025
Окупанти втратили 177 військових на Покровському напрямку - Генштаб

Окупанти втратили 177 військових на Покровському напрямку - Генштаб

02:50 08.07.2025
Окупанти втратили 209 військових на Покровському напрямку - Генштаб

Окупанти втратили 209 військових на Покровському напрямку - Генштаб

ВАЖЛИВЕ

Зеленський призначив Стефанішину уповноваженою президента з питань розвитку співробітництва зі США

Зеленський про очікування від нового уряду: Маємо гарантувати нашим воїнам впевненість у забезпеченні Сил оборони

В Україну повернули тіла 1000 загиблих – Координаційний штаб

Рада призначила Юлію Свириденко прем'єром

Підготовка до передачі додаткових систем Patriot Україні йде повним ходом – командувач Об’єднаних сил НАТО в Європі

ОСТАННЄ

Мецола і фон дер Ляєн привітали Свириденко з призначенням на посаду прем'єра

Зеленський призначив Стефанішину уповноваженою президента з питань розвитку співробітництва зі США

В Україні в найближчі дві доби очікуються значні дощі та грози

СБУ та Нацполіція викрили посадовця Міноборони, який розкрадав бюджетні кошти на ремонті бронетранспортерів ЗСУ

Зеленський про очікування від нового уряду: Маємо гарантувати нашим воїнам впевненість у забезпеченні Сил оборони

Єрмак про візит Келлога: Будемо рухатися до зміцнення обороноздатності, спільних проєктів та посилення тиску на Путіна

В Україну повернули тіла 1000 загиблих – Координаційний штаб

Норми наказу Міносвіти про можливе закриття малокомплектних шкіл на прифронтових територіях буде скасовано - Федоров

Івановська обговорила із Секретаріатом мовного омбудсмена важливість збереження наступності у захисті української мови

У навчальному центрі на Чернігівщині курсант зі зброї вбив двох інструкторів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА