ЦПД РНБО: Інформація про прорив росіян на фронті не відповідає дійсності

Фото: https://18-24.army.gov.ua/

Керівник Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України (ЦПД) Андрій Коваленко спростував інформацію про прорив російських військ на сході та в Сумській області.

"Попри всі гучні заяви російських пропагандистів, станом на зараз є стабілізація лінії бойового зіткнення. У росіян не вийшов прорив, який вони планували на Сході і Сумщині", - написав Коваленко в телеграм-каналі в четвер.

Він наголосив, що ситуація на фронті наразі така що військові змушені переміщуватись до ЛБЗ без техніки, і часто ця дистанція становить 15-17 км.

"Фронт настільки насичений дронами, і умовних мотоциклів на всіх не вистачає, а техніка - легка мішень. Більше того, зараз дрони не шкодують на окремого солдата ворога. Тому заяви про здатність "обвалити фронт" від росіян доволі сумнівні і вони існують в інформаційному просторі", - пояснив Коваленко.

Він додав, що це не скасовує того, що на фронті тривають складні бої.