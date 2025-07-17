Рада призначила Юлію Свириденко прем'єром

Фото: https://www.facebook.com/yulia.svyrydenko/

Верховна Рада призначила Юлію Свириденко на посаду прем'єр-міністра України.

За її кандидатуру, внесену президентом Володимиром Зеленським, на засіданні парламенту в четвер проголосувало 262 народних депутати.

Свої голоси в підтримку призначення Свириденко віддали 201 народний депутат фракції "Слуга народу", 10 депутатів групи "Відновлення", 12 депутатів групи "За майбутнє" і 15 депутатів групи "Довіра", а також 13 позафракційних депутатів. У фракції "Голос" проголосував "за" призначення один народний депутат. Фракція "Європейська солідарність" одноголосно проголосувала "проти" призначення Свириденко, фракція "Батьківщина" утрималась від голосування.

На посаді прем'єра Свириденко змінила колишнього голову українського уряду Дениса Шмигаля, який обіймав посаду більше п'яти років.

Свириденко народилася у 1985 році. Закінчила Київський національний торговельно-економічний університет та здобула ступінь магістра за спеціальністю "Менеджмент антимонопольної діяльності".

Кар’єру розпочала у 2008 році у приватному секторі. З 2015 року працювала на керівних посадах у Чернігівській обласній державній адміністрації: очолювала Департамент економічного розвитку, обіймала посаду першого заступника голови Чернігівської облдержадміністрації, а з липня по грудень 2018 року виконувала обов’язки голови ОДА.

У вересні 2019 року призначена на посаду заступника міністра, а з липня 2020 року – першого заступника міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

22 грудня 2020 року призначена заступником керівника Офісу президента України.

З 4 листопада 2021 року займала посаду першого віце-прем'єр-міністра України - міністра економіки України.

Свириденко задекларувала 704 тис. грн доходів за 2019 рік, 826 тис. грн доходів за 2020 рік, задекларувала 742 тис. грн доходів за 2021 рік, 975 тис. грн доходів за 2022 рік, 1,9 млн грн доходів за 2023 рік і 4,4 млн грн доходів за 2024 рік.