Інтерфакс-Україна
Події
08:00 17.07.2025

Глава МЗС Латвії закликала Трампа не зволікати з санкціями проти РФ

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Глава МЗС Латвії закликала Трампа не зволікати з санкціями проти РФ

Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже закликала президента США Дональда Трампа не чекати і запровадити вторинні санкції проти Росії раніше ніж через 50 днів, повідомляє Politico.

"Це має бути раніше", - заявила очільниця латвійського МЗС в інтерв’ю на полях Форуму з безпеки в Аспені.

На її думку, немає сенсу давати Володимиру Путіну більше часу, коли російські війська продовжують атакувати Україну.

Браже зазначила, що Росія все ще здатна воювати, тому Захід повинен негайно посилити тиск на Москву, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів.

Одним із таких кроків може стати запровадження санкцій без зволікань.

"США та їхні союзники мають переконатися, що Росія усвідомлює, що з кожним днем ситуація для неї буде не покращуватися, а лише погіршуватися. Ми вже бачимо, що російська економіка в поганому стані", - сказала вона.

Крім того, очільниця МЗС Латвії зазначила, що санкції можуть мати реальний вплив на ситуацію на полі бою.

За її словами, Путін не зацікавлений у завершенні війни, про що свідчать і дані розвідки.

Трамп дійшов такого ж висновку, незважаючи на спроби залишити для Росії ймовірність домовленостей, стверджує вона.

"Це було лише питання часу, коли стане зрозуміло, що Путін просто дурить усіх і затягує час", - сказала вона.

 

Теги: #санкції #трамп #рф #мзс

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